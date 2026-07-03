В МИД РФ прокомментировали задержание российских руферов в Нью-Йорке

Напомним, Ангелине Николау и Ивану Кузнецову могут дать до 10 лет тюрьмы. Их обвиняют в попытке умышленного создания опасности для жизни, а также по статьям о попытке порчи имущества, незаконного проникновения в здание и в незаконном подъеме на высотные конструкции. В то же время забравшиеся на небоскреб россияне имеют возможность получить условный срок.