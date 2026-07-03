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В МИД РФ прокомментировали задержание российских руферов в Нью-Йорке

Лукьянцев о задержанных руферах из РФ: банальное несоблюдение законодательства.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация с российскими руферами Ангелиной Николау и Иваном Биркусом (Кузнецовым), забравшимися на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, является «обычным бытовым случаем». Такое определение задержанию россиян дал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

«Насколько я могу судить по каким-то публикациям, речь идет о банальном несоблюдении законодательства того места, где они находятся. Сфотографироваться на шпиле, куда запрещен доступ… Я не владею деталями, но судя по тому, что я читал, это обычный бытовой случай», — сказал дипломат РИА Новости.

Напомним, Ангелине Николау и Ивану Кузнецову могут дать до 10 лет тюрьмы. Их обвиняют в попытке умышленного создания опасности для жизни, а также по статьям о попытке порчи имущества, незаконного проникновения в здание и в незаконном подъеме на высотные конструкции. В то же время забравшиеся на небоскреб россияне имеют возможность получить условный срок.

Ранее сообщалось, что пара россиян залезла на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг, чтобы признаться друг другу в любви и обручиться.