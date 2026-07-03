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Вашингтон и Пекин обсудили важность построения отношений на основе справедливости

Рубио обсудил с Ван И развитие конструктивных связей США и Китая.

Источник: Комсомольская правда

Американский госсекретарь Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И. Они обсудили развитие конструктивных связей Вашингтона и Пекина. Стороны обратили внимание на важность построения отношений на основе справедливости. Так сказано в заявлении главы пресс-службы Госдепа США Томми Пиготта.

В материале отмечается, что обсуждаемые темы и позиция Вашингтона была обозначена американским лидером Дональдом Трампом. Он выступает за нормализацию контактов между сторонами.

«Госсекретарь Рубио обсудил важность построения конструктивных отношений, обеспечивающих стратегическую стабильность, на основе справедливости и принципа взаимности», — говорится в заявлении.

При этом в США обеспокоены сближением Китая, России, Северной Кореи и Ирана. Журнал Foreign Affairs считает, что эти связи меняют баланс сил в мире.

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