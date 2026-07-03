Вашингтон и Пекин обсудили важность построения отношений на основе справедливости

Американский госсекретарь Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И. Они обсудили развитие конструктивных связей Вашингтона и Пекина. Стороны обратили внимание на важность построения отношений на основе справедливости. Так сказано в заявлении главы пресс-службы Госдепа США Томми Пиготта.