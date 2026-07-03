«Нас кинули»: Соколовский рассказал, как лишился отпуска из-за аферы с турами

Артист вышел на связь прямо из автомобиля, объяснив, что теперь вынужден заново покупать билеты за свой счёт. По его словам, речь идёт о девушке из Екатеринбурга, которая, как утверждается, могла обмануть сразу несколько человек — сейчас ситуацией уже занимаются правоохранительные органы.