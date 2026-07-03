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«Нас кинули»: Соколовский рассказал, как лишился отпуска из-за аферы с турами

Влад Соколовский лишился долгожданного отпуска на Бали после того, как столкнулся с мошенничеством в туристической сфере. Певец рассказал, что перед поездкой выяснилось: билеты на семерых человек оказались недействительными, и планы пришлось срочно пересматривать.

Источник: Life.ru

Артист вышел на связь прямо из автомобиля, объяснив, что теперь вынужден заново покупать билеты за свой счёт. По его словам, речь идёт о девушке из Екатеринбурга, которая, как утверждается, могла обмануть сразу несколько человек — сейчас ситуацией уже занимаются правоохранительные органы.

Несмотря на неприятный инцидент, Соколовский надеется в ближайшие дни всё же улететь на отдых, но уже с новыми билетами.

Влад Соколовский — российский певец, бывший участник дуэта «БиС», известного по хитам конца 2000-х. Ранее Life.ru писал, что артист вместе с Дмитрием Бикбаевым объявил о возрождении проекта спустя почти 17 лет после распада группы. Сейчас музыкант совмещает работу над новыми треками с сольной карьерой и гастрольной деятельностью.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.