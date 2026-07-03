Мошенники придумали новую схему с СБП

«Абонентам поступают звонки или сообщения от лже-сотрудников банков и контролирующих органов. Жертву запугивают тем, что в системе обнаружена подозрительная активность в цепочке ее переводов или произошел технический сбой, из-за чего доступ к СБП будет заблокирован», — рассказали там.