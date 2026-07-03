Мошенники придумали новую схему с СБП

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мошенники стали запугивать россиян обнаружением подозрительной активности в цепочке переводов, что якобы ведет к блокировке доступа к системе быстрых платежей, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Абонентам поступают звонки или сообщения от лже-сотрудников банков и контролирующих органов. Жертву запугивают тем, что в системе обнаружена подозрительная активность в цепочке ее переводов или произошел технический сбой, из-за чего доступ к СБП будет заблокирован», — рассказали там.
«Для “срочной верификации” через специальный сервис от клиента требуют продиктовать код из смс, установить вредоносное программное обеспечение под видом “официального” или перевести деньги на “безопасный счет”, — добавили в пресс-службе.
Схема актуальна для июля, поскольку в этом месяце мошенники эксплуатируют тему интеграции налоговых идентификаторов в банковские системы, рассчитывая на слабую информированность клиентов о технических регламентах СБП.
В «Мошеловке» советуют не устанавливать на свои устройства никакие приложения по требованию звонящих и не диктовать коды из сервисных смс.
«Никаких дополнительных подтверждений, верификаций в системе быстрых платежей не требуется — обмен данными между ведомствами происходит автоматически. Если вам сообщают о блокировках счетов или переводов, немедленно положите трубку и самостоятельно перезвоните на горячую линию своего банка», — добавили там.