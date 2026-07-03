Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав утвердил типовую программу переподготовки пластических хирургов

Врачи освоят, в частности, пересадку кожи, опорных тканей, виды заживления ран, аномалии развития челюстей, увеличение груди.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ утвердил типовую дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки по специальности «Пластическая хирургия». Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Программа вступает в силу 3 июля.

Обучение будет проходить в очном формате с возможностью частичного дистанта. На освоение специальности выделено 718 часов.

Врачи освоят, в частности, пересадку кожи, опорных тканей, виды заживления ран, аномалии развития челюстей, увеличение груди.

Учащиеся будут практиковать медпомощь взрослым и детям амбулаторно и стационарно. На практику выделено 360 часов.