В Брянской области помимо автобуса под удар БПЛА попали белорусские фуры

Удар беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Брянской области пришёлся по трём белорусским большегрузам, сообщает «Первый информационный».
«Кроме автобуса, удар пришёлся по трём белорусским фурам — одна из них сгорела полностью», — говорится в сообщении белорусского телеканала.
Напомним, туристический автобус следовал по маршруту Минск — Гомель — Анапа. Он остановился на стоянке около населённого пункта Красный камень, который находится в Злынковском районе Брянской области. По автобусу был нанесён удар с использованием БПЛА. Травмы получили два водителя автобуса, являющиеся гражданами Белоруссии, и пассажир.
СК РФ возбудил дело о теракте после атаки украинских войск на автобус из Белоруссии.
По словам зампреда комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олега Гайдукевича, атака БПЛА по автобусу Минск — Анапа является попыткой Киева втянуть Белоруссию в конфликт, Минск на эту провокацию не поддастся.