В Роспотребнадзоре посоветовали не пить напитки со льдом в кафе за границей

«Во время отдыха за рубежом рекомендуется пить только ту воду, в безопасности которой вы уверены, — кипяченую, бутилированную. Желательно использовать безопасную воду не только для питья, но и для умывания, чистки зубов, других гигиенических процедур», — заключила Пшеничная.