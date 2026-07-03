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В Роспотребнадзоре посоветовали не пить напитки со льдом в кафе за границей

Роспотребнадзор: во льду в в кафе за границей могут быть возбудители инфекций.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россиянам за границей не стоит при посещении местных кафе использовать лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения, так как в ней могут находиться возбудители инфекций, отметила в беседе с РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«При посещении местных кафе никогда не используйте лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения. Лед часто делают из сырой — некипяченой и не бутилированной воды, в которой могут находиться возбудители инфекций», — сказала Пшеничная.

Она добавила, что при малейших сомнениях лучше выбрать напиток безо льда.

«Но если лед все-таки необходим, можно попросить сделать его из воды, в безопасности которой вы уверены», — посоветовала Пшеничная.

По ее словам, употребление некачественной воды, а также льда, особенно в жарких странах, может привести к заражению гепатитом, полиомиелитом, холерой, бруцеллезом и другими инфекциями.

«Во время отдыха за рубежом рекомендуется пить только ту воду, в безопасности которой вы уверены, — кипяченую, бутилированную. Желательно использовать безопасную воду не только для питья, но и для умывания, чистки зубов, других гигиенических процедур», — заключила Пшеничная.

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