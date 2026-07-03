В Роспотребнадзоре посоветовали не пить напитки со льдом в кафе за границей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россиянам за границей не стоит при посещении местных кафе использовать лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения, так как в ней могут находиться возбудители инфекций, отметила в беседе с РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«При посещении местных кафе никогда не используйте лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения. Лед часто делают из сырой — некипяченой и не бутилированной воды, в которой могут находиться возбудители инфекций», — сказала Пшеничная.
Она добавила, что при малейших сомнениях лучше выбрать напиток безо льда.
«Но если лед все-таки необходим, можно попросить сделать его из воды, в безопасности которой вы уверены», — посоветовала Пшеничная.
По ее словам, употребление некачественной воды, а также льда, особенно в жарких странах, может привести к заражению гепатитом, полиомиелитом, холерой, бруцеллезом и другими инфекциями.
«Во время отдыха за рубежом рекомендуется пить только ту воду, в безопасности которой вы уверены, — кипяченую, бутилированную. Желательно использовать безопасную воду не только для питья, но и для умывания, чистки зубов, других гигиенических процедур», — заключила Пшеничная.