Эксперты предупредили о новом способе взлома двухфакторной аутентификации

Как пояснили в Servicepipe, новый способ атаки был выявлен при анализе отраженной атаки типа смс-бомбинга. По данным компании, автоматизированные боты могут не только массово запрашивать отправку смс-кодов, но и подбирать одноразовые пароли для авторизации, получая доступ к учетным записям пользователей.