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Эксперты предупредили о новом способе взлома двухфакторной аутентификации

Эксперты предупредили о взломе двухфакторной аутентификации через смс-коды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Специалисты лаборатории кибербезопасности Servicepipe выявили новый способ обхода двухфакторной аутентификации с помощью подбора одноразовых кодов из смс.

«Лаборатория кибербезопасности Servicepipe выявила новый способ атаки, позволяющий обходить механизмы двухфакторной аутентификации для входа в различные аккаунты по одноразовому коду (OTP) из смс», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

По его словам, злоумышленники в итоге могут получить доступ к чувствительным персональным данным пользователя, в том числе к платежной информации.

Как пояснили в Servicepipe, новый способ атаки был выявлен при анализе отраженной атаки типа смс-бомбинга. По данным компании, автоматизированные боты могут не только массово запрашивать отправку смс-кодов, но и подбирать одноразовые пароли для авторизации, получая доступ к учетным записям пользователей.

По оценке экспертов, наибольшему риску подвержены сервисы, использующие короткие коды подтверждения, в том числе банки, маркетплейсы, сервисы такси, доставки и каршеринга.

Для защиты от подобных атак специалисты, как пишут «Ведомости», рекомендуют использовать более длинные одноразовые коды, ограничивать число попыток их ввода, внедрять системы антибот-защиты, а также по возможности переходить с смс-кодов на push-уведомления или приложения-аутентификаторы.