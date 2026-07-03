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RTL: Следователи установили личность подозреваемого в покушении на Ермолаева

Следователям удалось установить личность подозреваемого в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили на RTL, ссылаясь на прокуратуру княжества Монако.

Следователям удалось установить личность подозреваемого в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили на RTL, ссылаясь на прокуратуру княжества Монако.

— С вечера четверга, 2 июля, в отношении него выдано красное уведомление Интерпола, — добавили в публикации.

По факту произошедшего начато судебное расследование. Подозреваемому вменяют несколько преступлений — попытку убийства и соучастие, закладку взрывчатки и сговор с другими лицами.

До этого стало известно, что к покушению на украинского предпринимателя в Монако может быть причастна женщина. После взрыва злоумышленница направилась в коммуну Босолей.

В результате ранения получил сам Ермолаев, глава элитарного европейского клуба Анна Насобина и ее 13-летний сын. Женщина родом из Днепропетровска.

Позже мэр французского города Фрежюс Давид Рашлин заявил, что власти Украины вышли из-под контроля после взрыва в Монако, в котором пострадал бизнесмен.

Следствие в Монако, в свою очередь, предполагает, что Служба безопасности Украины причастна к подготовке взрыва. Характер произошедшего указывает на попытку психологического воздействия.

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