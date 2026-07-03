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В ГД предложили уравнять на тротуарах скорость электросамокатов и пешеходов

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая отметила, что такое ограничение обезопасит людей.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Скорость движения электросамокатов на тротуарах должна не превышать среднюю скорость пешеходов и составлять 5−6 км/час. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

«Там, где нет другой возможности ехать на электросамокате, кроме как по тротуару, скорость движения на электросамокате не должна быть больше, чем скорость движения пешехода», — сказала депутат.

По ее словам, средняя скорость движения пешеходов составляет 5−6 км/ч. «Именно такой должна быть скорость движения электросамоката», — подчеркнула Буцкая, отметив, что такое ограничение скорости на тротуарах обезопасит пешеходов.

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