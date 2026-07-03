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Трамп назвал себя хорошим бизнесменом: как президентство влияет на его состояние

Трамп заявил, что должность президента США не влияет на рост его состояния.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп отреагировал на вопрос о росте его состояния. Он заявил, что должность президента США никак не влияет на его доход. Такую позицию американский лидер выразил в интервью CNBC.

Дональд Трамп заверил, что сейчас не занимается бизнесом. По словам президента США, всем управляют его дети.

«Я вложил много денег, у меня было много денег, и у меня есть много денег. Я всегда зарабатывал деньги, я хороший бизнесмен», — добавил Дональд Трамп.

США тем временем заключили очень выгодную сделку. Вашингтон приобрел участок для строительства посольства в Иерусалиме всего за один доллар. Как отметил посол в Израиле Майк Хакаби, Дональд Трамп «будет гордиться» этой сделкой. Собственность оценивается в несколько миллионов долларов.

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