Трамп назвал себя хорошим бизнесменом: как президентство влияет на его состояние

Глава Белого дома Дональд Трамп отреагировал на вопрос о росте его состояния. Он заявил, что должность президента США никак не влияет на его доход. Такую позицию американский лидер выразил в интервью CNBC.
Дональд Трамп заверил, что сейчас не занимается бизнесом. По словам президента США, всем управляют его дети.
«Я вложил много денег, у меня было много денег, и у меня есть много денег. Я всегда зарабатывал деньги, я хороший бизнесмен», — добавил Дональд Трамп.
США тем временем заключили очень выгодную сделку. Вашингтон приобрел участок для строительства посольства в Иерусалиме всего за один доллар. Как отметил посол в Израиле Майк Хакаби, Дональд Трамп «будет гордиться» этой сделкой. Собственность оценивается в несколько миллионов долларов.