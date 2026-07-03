В неонатальный скрининг могут добавить пять заболеваний: о планах Минздрава

В РФ планируют расширять неонатальный скрининг. Число позиций в нем хотят значительно увеличить. Минздрав России намерен добавить в неонатальный скрининг еще пять заболеваний. Так на заседании Совета по делам инвалидов при СовФеде 2 июня сказала замминистра здравоохранения Евгения Котова.
Она поделилась также подробностями о деятельности фонда «Круг добра». Он начинает обеспечивать детей препаратами сразу после выявления заболевания в ходе неонатального скрининга. В связи с эффективностью принятых мер в скрининг намерены добавить еще несколько болезней.
«Еще запланировали включение пяти заболеваний», — сообщила Евгения Котова.
Неонатальный скрининг нужен для раннего выявления врожденных и наследственных патологий у младенцев. Исследование проводят всем детям в первые дни их жизни, рассказывает KP.RU.