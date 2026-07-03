Во Владивостоке 3 июля штатно отключат свет — адреса

Энергетики ВПЭС планируют провести плановые ремонтные работы на сетях. Отключения электроэнергии будут происходить с 09:00 до 17:00 во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Адреса, где планируются отключения:
Набережная: 10.
Тигровая: 7, 9.
Военное шоссе: 21, 21−1, 23, 27, 31, 37.
30 км: Охотская: 10, 12, 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 20, 22, 24, 26, 27 В, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 47Б.
Ст. «Портовик-1»: 189.
Днепровская: 21А.
Лиманная: 106/1, 106/3, 106/4, 106/6, 106/8, 108/1, 112/1, 112/2, 114з/у Лиманная, 114а, 116, 118, 120, 122/1, 122/2, 124/1, 124/2, 124/3, 126, 128, 130, 132, 132п.
Трудовое/1: 134, 134/1, 136/2, 136А, 138, 138А, 140, 142, 144, 144ул. Лиманная.
В районе д. 144, 146, 148, 150, 152п. Трудовое: 154, 156, 158, 158А, 160, 162/1, 162/2, 164, 166, 168.
**35/1, 35/2, 35стр. 1, 37, 37/2, 39/1, 39/2, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77/1, 77/2.