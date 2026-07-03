Крабовый «бум» остался позади в гастрономической гонке Владивостока

По мнению сооснователя сети ресторанов «Токио», отдельной благодарности заслуживают администрация Владивостока и Туристско-информационный центр Приморского края. Именно они, считает собеседница, проделали колоссальную работу по продвижению региона, и сегодня её результаты становятся всё более очевидными. С каждым годом всё больше туристов открывают для себя Владивосток и Приморье, а многие уезжают искренне восхищёнными тем, что здесь увидели и попробовали.