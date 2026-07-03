Крабовый «бум» остался позади в гастрономической гонке Владивостока

В допандемийные времена гастрономический маршрут большинства туристов, приезжавших во Владивосток, был предельно прост: попробовать краба. Именно вокруг этого морепродукта строился гастрономический образ города. Однако сегодня, по наблюдениям рестораторов, этот ажиотаж постепенно ушёл в прошлое — гости все чаще ищут новые вкусы и хотят глубже познакомиться с дальневосточной кухней. Об этом в интервью ИА PrimaMedia рассказала сооснователь сети ресторанов «Токио» Алёна Ницора.
«В допандемийные времена был настоящий крабовый “бум”. Сейчас этого нет. То ли люди наелись, то ли тренд сменился», — рассказала собеседница.
При этом, подчеркивает Алёна Ницора, гастрономия по-прежнему остается одной из главных причин, по которой туристы приезжают в Приморье. Богатство дальневосточных морепродуктов в сочетании с природой региона создает выигрышное гастрономическое впечатление. Именно поэтому посещение ресторанов города становится не просто частью путешествия, а его ярким финальным аккордом — возможностью буквально попробовать на вкус то, что удалось увидеть.
«Дальневосточная кухня — это нечто исключительное. На протяжении ста пятидесяти лет здесь выковывался удивительный сплав корейской, китайской, российской, японской кухни. Глубоко убеждена, что ничего подобного в мире не существует», — отметила Алёна Ницора.
По мнению сооснователя сети ресторанов «Токио», отдельной благодарности заслуживают администрация Владивостока и Туристско-информационный центр Приморского края. Именно они, считает собеседница, проделали колоссальную работу по продвижению региона, и сегодня её результаты становятся всё более очевидными. С каждым годом всё больше туристов открывают для себя Владивосток и Приморье, а многие уезжают искренне восхищёнными тем, что здесь увидели и попробовали.