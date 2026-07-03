Названы три региона РФ, где средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей

Сообщается, что самая высокая средняя зарплата в апреле была на Чукотке, она составила почти 251 тысячу рублей (на 12,1% больше, чем год назад). В Ямало-Ненецком АО средний заработок составлял за тот же период 211,4 тысячи рублей, а в Магаданской области — 204,7 тысячи рублей.