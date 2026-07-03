Названы три региона РФ, где средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей

Жители трёх регионов РФ получали зарплату более 200 тысяч рублей, речь идёт о данных за апрель. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
Сообщается, что самая высокая средняя зарплата в апреле была на Чукотке, она составила почти 251 тысячу рублей (на 12,1% больше, чем год назад). В Ямало-Ненецком АО средний заработок составлял за тот же период 211,4 тысячи рублей, а в Магаданской области — 204,7 тысячи рублей.
В том же месяце средняя зарплата более 200 тысяч рублей зафиксирована в шести отраслях. Это добыча нефти и газа, финансовая и страховая системы, производство табачных изделий, а также деятельность трубопроводного, воздушного и космического транспорта.
Подробнее об отраслях с зарплатами выше 200 тысяч рублей читайте здесь на KP.RU.
Тем временем средняя зарплата в Москве за год выросла почти на 31 тысячу рублей.