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Названы три региона РФ, где средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей

В Магадане, Ямало-Ненецком АО и на Чукотке средние зарплаты превысили 200 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Жители трёх регионов РФ получали зарплату более 200 тысяч рублей, речь идёт о данных за апрель. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Сообщается, что самая высокая средняя зарплата в апреле была на Чукотке, она составила почти 251 тысячу рублей (на 12,1% больше, чем год назад). В Ямало-Ненецком АО средний заработок составлял за тот же период 211,4 тысячи рублей, а в Магаданской области — 204,7 тысячи рублей.

В том же месяце средняя зарплата более 200 тысяч рублей зафиксирована в шести отраслях. Это добыча нефти и газа, финансовая и страховая системы, производство табачных изделий, а также деятельность трубопроводного, воздушного и космического транспорта.

Подробнее об отраслях с зарплатами выше 200 тысяч рублей читайте здесь на KP.RU.

Тем временем средняя зарплата в Москве за год выросла почти на 31 тысячу рублей.