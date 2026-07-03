В Минтруде оценили предложение о повышении возраста молодежи

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Повышение возраста молодежи до 39 лет приведет к увеличению нагрузки на бюджеты регионов РФ в части софинансирования жилищной программы из федерального бюджета, следует из ответа первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила повысить с 35 до 39 лет верхнюю границу возраста молодежи. Эта мера, по ее мнению, сохранит поддержку для семей, которые сейчас «выпадают» из жилищной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» из-за достижения 35-летнего порога.
«Предлагаемое расширение возрастных рамок лиц, имеющих право на участие в мероприятии, за счет включения в их число граждан в возрасте 36−39 лет объективно повлечет значительное увеличение объема расходных обязательств субъектов РФ, на софинансирование которых из федерального бюджета предоставляются субсидии в рамках государственной программы», — говорится в документе.
Кроме того, в министерстве отметили, что при определении категорий граждан, имеющих право участвовать в государственных программах по улучшению жилищных условий, необходимо руководствоваться экономической составляющей, характеризующей тот или иной возрастной период.
«Так, включение в целевую аудиторию граждан в возрасте 36−39 лет, чей социальный статус, уровень дохода и жизненные приоритеты значимо отличаются от действующей целевой аудитории, в том числе приведет к снижению адресности мероприятия», — подчеркивается в письме.
В Минтруде напомнили, что граждане в возрасте 36−39 лет уже являются объектом социальной и трудовой политики: для данной категории предусмотрены программы переобучения, содействия занятости, предоставляются меры поддержки семей с детьми, в том числе в рамках национальных проектов «Семья» и «Кадры».
«Граждане старше 35 лет вовлечены в реализацию мероприятий в сфере молодежной политики по ее ключевым направлениям. В частности, в рамках работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, обеспечению преемственности традиций, формированию уважительного отношения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов РФ», — добавили в министерстве.
Помимо этого уточняется, что граждане в возрасте 36−39 лет могут быть привлечены к участию в проектах и государственных программах в качестве наставников и экспертов.
Согласно Федеральному закону «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30 декабря 2020 года, в России молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Количество людей этой возрастной категории в России составляет около 37 миллионов человек.