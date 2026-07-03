В Минтруде оценили предложение о повышении возраста молодежи

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила повысить с 35 до 39 лет верхнюю границу возраста молодежи. Эта мера, по ее мнению, сохранит поддержку для семей, которые сейчас «выпадают» из жилищной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» из-за достижения 35-летнего порога.