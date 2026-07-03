Мужчина унижал супругу из-за лишнего веса и убил её

Инцидент случился в населённом пункте Ханаши. В материале сказано, что супруг унижал женщину, в частности, он называл её «толстой». Мужчина жаловался, что она якобы не способна родить ребёнка. Кроме того, муж и его родственники требовали у женщины дополнительного приданого.