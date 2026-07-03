Мужчина унижал супругу из-за лишнего веса и убил её

Житель Индии убил свою жену из-за лишнего веса, информирует Times of India.
Инцидент случился в населённом пункте Ханаши. В материале сказано, что супруг унижал женщину, в частности, он называл её «толстой». Мужчина жаловался, что она якобы не способна родить ребёнка. Кроме того, муж и его родственники требовали у женщины дополнительного приданого.
Правоохранители рассказали, что брак был заключён в 2024 году. После очередного конфликта мужчина напал на жену и начал её душить. Её семья обратилась в правоохранительные органы, когда женщина перестала выходить на связь. Мужчина задержан.
Напомним, по данным Daily Express, в Британии 67-летнюю Дженис Никс признали виновной в непредумышленном убийстве пятилетней падчерицы Андреа Бернард, которую она посадила в кипяток в качестве наказания.