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Мужчина унижал супругу из-за лишнего веса и убил её

Житель Индии убил свою жену из-за лишнего веса, он жаловался, что она якобы не способна родить ребёнка, информирует Times of India.

Источник: Аргументы и факты

Житель Индии убил свою жену из-за лишнего веса, информирует Times of India.

Инцидент случился в населённом пункте Ханаши. В материале сказано, что супруг унижал женщину, в частности, он называл её «толстой». Мужчина жаловался, что она якобы не способна родить ребёнка. Кроме того, муж и его родственники требовали у женщины дополнительного приданого.

Правоохранители рассказали, что брак был заключён в 2024 году. После очередного конфликта мужчина напал на жену и начал её душить. Её семья обратилась в правоохранительные органы, когда женщина перестала выходить на связь. Мужчина задержан.

Напомним, по данным Daily Express, в Британии 67-летнюю Дженис Никс признали виновной в непредумышленном убийстве пятилетней падчерицы Андреа Бернард, которую она посадила в кипяток в качестве наказания.