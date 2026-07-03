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В Минпросвещении рассказали об апробации оценки за поведение

Кравцов: в школах в новом учебном году пройдет апробация оценки за поведение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Апробация оценки за поведение пройдет со следующего учебного года в ряде школ всех российских регионов, заявил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Говоря о предстоящих нововведениях: со следующего учебного года в некоторых школах наших регионов пройдет апробация оценки поведения учащихся. Как показал пилотный проект в ряде регионов, такая мера сначала подталкивает самих ребят задуматься о своем поведении в школе и только потом становится административным инструментом», — сказал Кравцов.

Ранее стало известно, что Минпросвещения внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников: образцовое, допустимое и недопустимое.