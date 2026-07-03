В Минпросвещении рассказали об апробации оценки за поведение

«Говоря о предстоящих нововведениях: со следующего учебного года в некоторых школах наших регионов пройдет апробация оценки поведения учащихся. Как показал пилотный проект в ряде регионов, такая мера сначала подталкивает самих ребят задуматься о своем поведении в школе и только потом становится административным инструментом», — сказал Кравцов.