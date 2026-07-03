Хабаровские семьи с особенными детьми получают помощь государства

— Те, кто находится рядом и заботится о ребенке с инвалидностью или инвалидом с детства первой группы, получает ежемесячную выплату по уходу. Это могут быть не только родители, но и опекуны, попечители, усыновители, бабушки, дедушки и другие люди. Размер выплаты — более 11,5 тысячи рублей, к ней устанавливается районный коэффициент. Она каждый год индексируется.