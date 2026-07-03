Хабаровские семьи с особенными детьми получают помощь государства

Семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, нуждаются в особо бережном отношении и понимании своих проблем. Какие выплаты и меры поддержки получают такие семьи в Хабаровском крае? Что сделано для того, чтобы необходимая помощь приходила в нужное время и в удобном формате?
О мерах государственной социальной поддержки родителей детей с инвалидностью ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала управляющий Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.
— Алёна Юрьевна, расскажите, какие выплаты положены больному ребенку?
— Забота о ребенке начинается задолго до появления на свет малыша, и она касается всех без исключения семей. Будущая мама еще до рождения ребенка получает пособие по беременности и родам, а также может претендовать на единое пособие. Его сумма составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума трудоспособного взрослого в зависимости от уровня доходов семьи.
Кроме того, региональное отделение Социального фонда финансирует медицинские услуги по сопровождению беременности и родов, женщина получает родовой сертификат.
После рождения малыша маме предоставляется единовременное пособие, размер которого в феврале этого года вырос до 28,5 тысячи рублей. Кроме того, проактивно женщине оформляют материнский капитал. В этом году его сумма выросла и составляет 728,9 тысячи рублей на первого ребенка и 963,2 тысячи рублей на второго, если раньше у мамы не было сертификата.
В течение первых полутора лет жизни ребенка один из родителей (мама или папа), находясь в отпуске по уходу за ним, также получает ежемесячное пособие. Его размер определяют исходя из среднего заработка.
Если в семье двое детей и больше, пособие предоставляется на каждого из них. На это пособие также может претендовать и неработающий родитель.
Другая важная мера поддержки для семей — единое пособие. Его можно получать на каждого из детей до 17 лет при условии, что средний доход в семье не превышает региональный прожиточный минимум.
В зависимости от уровня дохода семьи размер пособия составляет от половины прожиточного минимума ребенка до полной его суммы.
Повторяю, эти меры поддержки полагаются всем семьям, а родителям с особенными детьми положены дополнительные. Так, с даты установления ребенку инвалидности ему назначают социальную пенсию по инвалидности и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Эти выплаты ежегодно индексируются.
— Что еще получает семья для ребёнка с инвалидностью?
— По умолчанию ребенку предоставляется набор социальных услуг в натуральном виде. Это значит, что он получает бесплатные лекарства, медицинские изделия, продукты лечебного питания. Кроме того, ему положена путевка на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям и бесплатный проезд к месту лечения и обратно.
Причем бесплатная путевка и бесплатный проезд полагается также и сопровождающему. Обычно это — один из родителей ребенка, но может быть и другой родственник. Продолжительность лечения в санатории — 21 день.
Набор социальных услуг можно частично или полностью получать деньгами. Например, если нужны лекарства, но нет необходимости в санаторно-курортном лечении, тогда можно выбрать деньги вместо путевки и проезда.
— А если ребенку нужна, скажем, инвалидная коляска или протез, как семья их получит?
— Мы предоставляем любые технические средства реабилитации, которые прописаны у ребенка в индивидуальной программе. Это могут быть протезы, ортезы, кресла-коляски, средства ежедневного ухода. Современный и наиболее удобный способ их получения — электронный сертификат. С его помощью родители самостоятельно выбирают и быстро получают необходимые технические средства.
Кроме того, сертификатом можно оплатить услуги по их ремонту. На региональной странице официального сайта Социального фонда есть большой перечень точек продаж и маркетплейсов, где родители могут приобрести все необходимое.
Получить его просто. Нужно подать заявление на портале госуслуг, в любой клиентской службе регионального отделения Социального фонда или МФЦ. Обязательное условие — наличие карты «Мир», к которой Соцфонд привяжет запись в реестре электронных сертификатов. Проверить статус и номинал сертификатов можно на том же портале госуслуг.
Средства реабилитации можно получить и в региональном Отделении Социального фонда. Кроме того, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации больного ребенка семья может направить материнский капитал. Причем использовать его можно сразу после рождения малыша, не ожидая, когда ему исполнится три года.
— Возить ребёнка с инвалидностью на занятия и процедуры чаще всего приходится на автомобиле. Возможно ли на содержание авто получить хоть какую-то компенсацию?
— Если ребенку с инвалидностью по медицинским показаниям необходимо транспортное средство, то семья, у которой есть автомобиль, может получить компенсацию стоимости полиса страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Размер компенсации составляет 50% уплаченной страховой премии.
Такую выплату можно получить один раз в год и только на одну машину.
— Какая государственная поддержка положена родителям, которые воспитывают больных детей?
— Те, кто находится рядом и заботится о ребенке с инвалидностью или инвалидом с детства первой группы, получает ежемесячную выплату по уходу. Это могут быть не только родители, но и опекуны, попечители, усыновители, бабушки, дедушки и другие люди. Размер выплаты — более 11,5 тысячи рублей, к ней устанавливается районный коэффициент. Она каждый год индексируется.
Если за ребенком ухаживает не родитель, опекун или попечитель, то оформить ежемесячную выплату по уходу он может только при условии, что не работает и не получает пенсию или пособие по безработице.
Для родителей, опекунов, попечителей и усыновителей — иные условия. У них есть возможность получать выплату по уходу за ребёнком и одновременно работать, к примеру, неполный рабочий день. В таком случае родителям положены дополнительные выходные дни.
Они могут взять четыре дополнительных выходных дня в месяц. Работодатель оплачивает эти дни сотрудникам в размере средней зарплаты, а региональное отделение Соцфонда по Хабаровскому краю и ЕАО возмещает ему соответствующие расходы.
Если оба родителя работают, то выходные они могут поделить по своему усмотрению. Например, два дня в месяц может взять мама, остальные два дня — папа, причем в одни и те же даты.
Использовать дополнительные выходные можно не только ежемесячно, но и в виде разового отпуска длительностью до 24 дней. За год (с января по декабрь) в общей сложности можно взять 48 дополнительных выходных. Больничный может длиться 120 дней в году. Есть заболевания, при которых они оплачиваются родителям без ограничений.
— Известно, что для будущей пенсии очень важно иметь определенный стаж и пенсионные коэффициенты. Накопятся ли они у тех, кто ухаживает за особенным ребёнком?
— Если за ребенком ухаживает мама, папа или другой человек в трудоспособном возрасте, и при этом он не работает, то время ухода засчитывается в стаж и увеличивает пенсионные коэффициенты. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и год стажа.
Один из родителей ребёнка с инвалидностью имеет право выйти на пенсию в более раннем возрасте. Матери ребенка пенсия назначается в 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов, а отцу — в 55 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.
А когда ребенку исполнится 18 лет, то пенсию он сможет получать уже сам. Ему останется только выбрать удобный способ ее доставки.