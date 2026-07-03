Модрич вошел в пятерку лидеров по количеству игр на чемпионатах мира

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Хорватский полузащитник Лука Модрич вошел в пятерку лидеров по числу проведенных матчей на чемпионатах мира по футболу.
Игрок вышел в стартовом составе на игру 1/16 финала против команды Португалии, которая стала для него 23-й на мировых первенствах. Он сравнялся с итальянцем Паоло Мальдини и немцем Мануэлем Нойером. Впереди по этому показателю только аргентинец Лионель Месси (29), португалец Криштиану Роналду (26), немцы Лотар Маттеус (25) и Мирослав Клозе (24).
Модричу 40 лет, с июля 2025 года он выступает за итальянский «Милан». С лета 2012 года хорват был игроком испанского «Реала». Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды — в кубке страны и пять раз — в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч». По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского «Тоттенхэма», хорватских «Динамо», «Интера», боснийского «Зриньски Мостара».