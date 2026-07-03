Роналду обошел Маттеуса и вышел на чистое второе место по числу матчей на ЧМ

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на чистое второе место по количеству проведенных матчей на чемпионатах мирах по футболу. Он попал в стартовый состав на игру 1/16 финала против команды Хорватии.
Для Роналду эта встреча стала 26-й на мировых первенствах. По этому показателю он обошел бывшего игрока сборной Германии Лотара Маттеуса. Лидером является форвард сборной Аргентины Лионель Месси (29).
Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Роналду пять раз завоевывал «Золотой мяч».