Супруга Нетаньяху устроила скандал на церемонии открытия Маккавейских игр

Супруга израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сара устроила публичную перепалку с мужем в ходе церемонии открытия Маккавейских игр в Тель-Авиве.
По данным Echorouk News, женщина выразила недовольство из-за плохой организации мероприятия, а также обвинила мужа в том, что поссорилась с гостями.
— Из-за тебя я поссорилась с присутствующими здесь людьми, ты заставил меня спорить с ними. Ты должен заботиться обо мне, почему мне не разрешают пройти? — приводит ее слова портал.
Еще в конце мая 2025 года в Сети появились кадры, где первая леди Франции Брижит Макрон дает пощечину своему мужу Эммануэлю перед его выходом из самолета во Вьетнаме.
После чтец по губам рассказал, что супруга французского лидера назвала его «жалким неудачником», ударила и попросила не подходить к ней.
Затем французский журналист Флориан Тардиф поделился, что президент Франции получил пощечину от своей жены Брижит из-за тайной переписки с иранской актрисой Гольшифте Фарахани.
Газета The Daily Telegraph, в свою очередь, призвала Эммануэля Макрона перестать обливаться одеколоном и изучить рекомендации о том, как правильно наносить парфюм.