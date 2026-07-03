Роналду стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в плей-офф ЧМ

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира, став самым возрастным игроком, принявшим участие в матче плей-офф.
Нападающий вышел в стартовом составе во встрече 1/16 финала против команды Хорватии в возрасте 41 года и 147 дней. Прежним рекордсменом был бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон (40 лет и 292 дня). Это достижение он установил на чемпионате мира — 1990, сыграв в матче за третье место.
Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Роналду пять раз завоевывал «Золотой мяч».