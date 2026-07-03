Курс по русскому языку как государственному введут в вузах через год

Как отмечается, сейчас ведомство дорабатывает концепцию курса с учетом мнения экспертов. Учебно-методический комплекс планируют направить в университеты в 2027 году, что позволит включить дисциплину в расписание уже с начала учебного года, добавили изданию в Минобрнауки. При этом вузы смогут самостоятельно определить сроки ее запуска в течение учебного года.