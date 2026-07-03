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Курс по русскому языку как государственному введут в вузах через год

Минобрнауки дорабатывает концепцию учебной дисциплины с учетом мнения экспертов.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Новый обязательный курс «Русский язык как государственный» появится в расписании российских студентов в 2027/2028 учебном году. Об этом «Известиям» сообщили в Минобрнауки России.

Как отмечается, сейчас ведомство дорабатывает концепцию курса с учетом мнения экспертов. Учебно-методический комплекс планируют направить в университеты в 2027 году, что позволит включить дисциплину в расписание уже с начала учебного года, добавили изданию в Минобрнауки. При этом вузы смогут самостоятельно определить сроки ее запуска в течение учебного года.

По поручению президента РФ Владимира Путина курс войдет в «единое ядро высшего образования» и станет обязательным для всех студентов независимо от факультета, формы и уровня обучения, отмечает издание. Сейчас в этот перечень, помимо русского языка, входят история, основы российской государственности и философия, уточнял ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Как рассказал «Известиям» руководитель рабочей группы, декан юридического факультета СПбГУ, директор НИИ проблем государственного языка СПбГУ Сергей Белов, разработкой нового учебного модуля занимается Санкт-Петербургский государственный университет вместе с другими вузами. Он напомнил, что сейчас в вузах преподают дисциплину «Русский язык и культура речи», которая во многом дублирует школьную программу и объясняет базовые правила речи.

Так, вместо повторения школьной программы студенты будут изучать законодательство о государственном языке и практику его применения. Основным документом станет закон «О государственном языке РФ», регулирующий использование русского языка в работе госорганов, судов, СМИ, рекламе и сфере защиты прав потребителей.

Кроме того, Минобрнауки намерено усилить статус русского языка в вузах. Для университетов подготовят рекомендации по созданию профильных кафедр, центров или институтов русского языка там, где таких подразделений пока нет.

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