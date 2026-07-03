В ОП предложили предоставлять дотацию на свадьбу впервые вступающим в брак

По его словам, такие сертификаты могли бы предоставлять как местные власти, так и бизнес-структуры. «Средства на торжество в честь первого бракосочетания могли бы предоставлять муниципалитеты, бизнес, система образования, если молодожены — студенты, а также региональные или федеральные власти», — сказал замсекретаря ОП.