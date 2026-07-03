В ОП предложили предоставлять дотацию на свадьбу впервые вступающим в брак

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Государство может поддержать впервые вступающих в брак предоставлением дотации на свадьбу, при этом сумма выплат может быть увеличена, если торжество будет безалкогольным. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что государство может выделять дотации на первую свадьбу для молодых людей, создающих семьи. Предлагаю ввести такие небольшие сертификаты», — сказал Гриб ТАСС.
По его словам, такие сертификаты могли бы предоставлять как местные власти, так и бизнес-структуры. «Средства на торжество в честь первого бракосочетания могли бы предоставлять муниципалитеты, бизнес, система образования, если молодожены — студенты, а также региональные или федеральные власти», — сказал замсекретаря ОП.
Он отметил, что это было бы хорошей поддержкой молодых семей. «Сумма сертификата может быть больше, если свадьба будет безалкогольной», — добавил Гриб.