В Госдуме предложили создать аналог «Артека» на Байкале

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Всероссийский детский лагерь по аналогии с «Артеком» необходимо открыть на Байкале. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).
«Не дело, когда за качественным отдыхом и развитием нашим ребятам приходится лететь через всю страну, а для большинства семей Забайкалья из-за цен на билеты — это вообще неподъемная история. Аналог “Артека” на Байкале даст местным детям те же возможности и эмоции, но здесь, рядом с домой», — сказал депутат.
Парламентарий обратил внимание на то, что на юге страны работают «Артек» и «Орленок», тогда как «вся Восточная Сибирь остается без детского лагеря сопоставимого статуса». Создание такого объекта на Байкале, продолжил он, будет способствовать развитию туристического потенциала региона, а также созданию новой инфраструктуры, рабочих мест и привлечению инвестиций. «Это еще и возможности принимать детей из дружественных стран, становясь инструментом народной дипломатии России на восточном направлении», — отметил Григорьев.
По его словам, ключевой особенностью такого лагеря могли бы стать образовательные смены на тему экологии, лимнологии и климатологии. Также такие смены могли бы включать изучение биоразнообразия озера. «Подобный проект требует федерального статуса и финансирования, а также особенно строгих экологических требований к строительству с учетом статуса Байкала как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект такого масштаба выходит за рамки одной партии. Призываю коллег из всех партий включиться в его проработку», — заключил Григорьев.