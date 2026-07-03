В Госдуме предложили создать аналог «Артека» на Байкале

По его словам, ключевой особенностью такого лагеря могли бы стать образовательные смены на тему экологии, лимнологии и климатологии. Также такие смены могли бы включать изучение биоразнообразия озера. «Подобный проект требует федерального статуса и финансирования, а также особенно строгих экологических требований к строительству с учетом статуса Байкала как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект такого масштаба выходит за рамки одной партии. Призываю коллег из всех партий включиться в его проработку», — заключил Григорьев.