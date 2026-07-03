Россиянам сообщили об изменении условий выдачи микрозаймов с июля

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С 1 июля 2026 года в России вступили в силу новые правила выдачи микрозаймов, которые ужесточают требования к заемщикам и защищают их права. Теперь МФО не могут использовать заявленный доход клиента без его официального подтверждения. О том, что изменилось, агентству «Прайм» рассказала директор компании «Деньги Сразу» Анна Лагутенко.