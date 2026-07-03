Россиянам сообщили об изменении условий выдачи микрозаймов с июля

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С 1 июля 2026 года в России вступили в силу новые правила выдачи микрозаймов, которые ужесточают требования к заемщикам и защищают их права. Теперь МФО не могут использовать заявленный доход клиента без его официального подтверждения. О том, что изменилось, агентству «Прайм» рассказала директор компании «Деньги Сразу» Анна Лагутенко.
Согласно новым правилам, при отсутствии справки о доходах МФО обязана рассчитывать платежеспособность клиента по региональному нормативу и вычитать из этой суммы 10%. Это означает, что сумма займа, которую сможет получить заемщик, может оказаться меньше ожидаемой.
«Если справки нет, то в соответствии с нормативами расчета ПДН клиент может получить сумму займа меньше ожидаемой», — пояснила Лагутенко.
Кроме того, новый базовый стандарт Банка России запрещает МФО автоматически добавлять дополнительные услуги (страховки, юридическое сопровождение) — теперь на каждую из них нужно получать отдельное согласие клиента. Также организациям запрещено использовать уловки с визуальным оформлением, чтобы скрывать невыгодные условия.