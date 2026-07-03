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Мужчина на Украине взорвал гранату во время мобилизации

Мужчина в Днепропетровской области взорвал гранату во время мобилизации — пострадал он сам, а также сотрудник военкомата и полицейский. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в украинской полиции.

Мужчина в Днепропетровской области взорвал гранату во время мобилизации — пострадал он сам, а также сотрудник военкомата и полицейский. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в украинской полиции.

— Во время проверки военно-учетных документов 50-летний мужчина, нарушивший правила воинского учета, привел в действие гранату и бросил ее, — цитирует сообщение РИА Новости.

На месте происшествия работает группа полицейского наблюдения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали отца-одиночку в то время, когда его дочь находилась в детском саду.

Кроме того, недавно в Киеве сотрудники территориального центра комплектования и полиции насильно затолкали в служебный автомобиль мужчину с психическими отклонениями.

14 июня толпа киевлян выступила против военкомов из-за насильственной мобилизации. На место прибыли сотрудники полиции, местные паблики сообщали о применении газа против протестующих.