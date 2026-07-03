Обновляют авиабазы и военные объекты: как Нидерланды готовятся к конфликту с Россией

Как сообщили в дипмиссии, Гаага выполняет норму НАТО в 2% ВВП на военные расходы. Страна намерена поднять этот процент до 5. Это и другие факторы указывают на ускорение интеграции военной инфраструктуры в систему военного планирования НАТО, добавили в дипмиссии.