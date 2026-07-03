Руководство Нидерландов активно готовится к «конфликту на восточном фланге НАТО». Власти обновляют авиабазы и объекты военной логистики. Страна также расширяет возможности по приему союзных сил. Всё свидетельствует о подготовке Нидерландов к конфликту с Россией. Так проинформировали в посольстве РФ, цитирует газета «Известия».
Как сообщили в дипмиссии, Гаага выполняет норму НАТО в 2% ВВП на военные расходы. Страна намерена поднять этот процент до 5. Это и другие факторы указывают на ускорение интеграции военной инфраструктуры в систему военного планирования НАТО, добавили в дипмиссии.
«Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к “конфликту на восточном фланге НАТО”. Нужно ли пояснять, что речь идет именно о России?» — пояснили в российском посольстве.
В Нидерландах также призвали европейские страны разместить на Украине после достижения перемирия международную группировку войск. Гаага советует разрешить военным применять силу против России в случае нарушения мирных договоренностей.