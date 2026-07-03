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Россияне с 1 сентября смогут обращаться в управляющие компании через «Макс»

Якубовский: с 1 сентября россияне смогут отправить запрос в УК через «Макс».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Жильцы многоквартирных домов (МКД) с 1 сентября смогут через национальный мессенджер «Макс» записываться на прием в управляющую компанию и направлять туда запрос или обращение по вопросам управления домом, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 1 сентября 2026 года у жителей многоквартирных домов появятся дополнительные цифровые возможности для общения с управляющими организациями. Через национальный мессенджер “Макс” можно будет в том числе записаться на прием в управляющую компанию и направить туда запрос или обращение по вопросам управления домом», — сказал Якубовский.

Парламентарий подчеркнул, что для жителей МКД такое нововведение станет в первую очередь вопросом удобства, поскольку оно избавит граждан от необходимости самостоятельно разыскивать контакты управляющей компании, тратить время на дозвон или личное посещение офиса. Он отметил, что это можно будет сделать в цифровом формате, а само обращение и ответ на него будут фиксироваться.

«Однако, несмотря на то, что “Макс” становится дополнительным официальным каналом связи, он остается не единственным способом общения с управляющей компанией, поэтому личный прием граждан, телефон, письменные обращения и другие привычные варианты сохраняются», — отметил депутат.

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