Россияне с 1 сентября смогут обращаться в управляющие компании через «Макс»

Парламентарий подчеркнул, что для жителей МКД такое нововведение станет в первую очередь вопросом удобства, поскольку оно избавит граждан от необходимости самостоятельно разыскивать контакты управляющей компании, тратить время на дозвон или личное посещение офиса. Он отметил, что это можно будет сделать в цифровом формате, а само обращение и ответ на него будут фиксироваться.