Плавучая поликлиника добралась до самых труднодоступных поселков Хабаровского края

В Хабаровском крае завершилась ежегодная речная экспедиция теплохода «Здоровье» — единственного судна такого типа на Дальнем Востоке. В течение всего июня плавучая поликлиника курсировала по Амуру, посетив отдаленные поселки региона. За месяц врачи осмотрели и проконсультировали около двух тысяч человек, среди которых почти половина — дети, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Теплоход посетил 32 поселения Амурского, Ульчского, Комсомольского районов и района имени Полины Осипенко. Осмотры проводила бригада врачей, сформированная на базе Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. В нее вошли 19 специалистов: дерматолог, акушер-гинеколог, аллерголог, кардиолог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, гастроэнтеролог, два терапевта, педиатр, ревматолог, эндокринолог, пульмонолог, психиатр-нарколог, два врача ультразвуковой диагностики, хирург и медсестра», — говорится в сообщении.
Развитие медицины в труднодоступных районах ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и Народной программы партии «Единая Россия». Напомним, что доступность врачебной помощи вне зависимости от места проживания человека является одним из ключевых приоритетов, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.
«Обязательно продолжим эту добрую традицию. Регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Забота о здоровье жителей — наша обязанность, поэтому будем и дальше развивать здравоохранение, делать его доступнее и качественнее», — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.
В ходе работы передвижной поликлиники на теплоходе «Здоровье» офтальмологи провели масштабный осмотр жителей низовьев Амура. Врачи занимались диагностикой и лечением заболеваний глаз, выявляя патологии как у взрослых, так и у детей.
Помимо офтальмологии, медики уделили внимание диагностике сердечно-сосудистой системы. Лидирующие позиции занимают гипертоническая и ишемическая болезни сердца. Пациентов с острым коронарным синдромом неоднократно эвакуировали санавиацией для экстренной госпитализации.
«Теплоход для нас — настоящий праздник. Мы всегда с нетерпением ждем его приезда. Добираться до города далеко и дорого, а тут врачи сами приезжают, всех принимают. Я прошел полное обследование, мне назначили лечение, дали рекомендации. Огромное спасибо губернатору и врачам за то, что заботятся о нас. Мы всегда рады их видеть и очень ждем», — поделился местный житель.
Напомним, теплоход «Здоровье» уже 14-й раз доказывает свою востребованность, приближая медицинскую помощь для жителей даже самых труднодоступных уголков Хабаровского края. Благодаря этим рейсам у людей есть возможность получить квалифицированную консультацию, пройти полное обследование всего организма и взять заболевания под контроль на ранних стадиях.