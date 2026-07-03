Роналду завершит карьеру в сборной Португалии после ЧМ

Криштиану Роналду, главный бомбардир сборной Португалии, планирует завершить карьеру в национальной команде после завершения чемпионата мира 2026 года, сообщает португальский телеканал Sport TV, ссылаясь на сестру футболиста Кати Авейру.
«По данным надежного источника, этот чемпионат мира станет для него последним турниром в форме национальной сборной, его последним танцем», — сказала Авейру.
Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось забить гол на шести разных чемпионатах мира.