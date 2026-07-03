Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поздравил Маска с заработанным триллионом долларов

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поздравил американского бизнесмена Илона Маска с заработанным триллионом долларов.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что поздравил американского бизнесмена Илона Маска с заработанным триллионом долларов.

Он уточнил, что направил Маску поздравление.

«Я написал ему записку и указал в ней: “Мои поздравления, очень хорошо”», — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

Он отметил, что у него «очень хорошие отношения» с Маском, несмотря на небольшие разногласия. По словам Трампа, речь идёт об отказе администрации Соединённых Штатов «в обязательном порядке пересадить всех жителей США на электромобили».

«Илон от этого не в восторге, и я могу это понять, но у него все хорошо», — заявил он.

По данным Reuters, Маск стал первым триллионером в истории, это связано с выходом компании Маска SpaceX на IPO.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше