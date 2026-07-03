Трамп поздравил Маска с заработанным триллионом долларов

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что поздравил американского бизнесмена Илона Маска с заработанным триллионом долларов.
Он уточнил, что направил Маску поздравление.
«Я написал ему записку и указал в ней: “Мои поздравления, очень хорошо”», — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.
Он отметил, что у него «очень хорошие отношения» с Маском, несмотря на небольшие разногласия. По словам Трампа, речь идёт об отказе администрации Соединённых Штатов «в обязательном порядке пересадить всех жителей США на электромобили».
«Илон от этого не в восторге, и я могу это понять, но у него все хорошо», — заявил он.
По данным Reuters, Маск стал первым триллионером в истории, это связано с выходом компании Маска SpaceX на IPO.