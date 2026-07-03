«Тараканище» по-французски: что напоминает по вкусу знаменитый деликатес

Среди детских произведений Корнея Чуковского особое место занимает стихотворная сказка «Тараканище» (0+). Это весёлая история о том, как огромный мир фауны запугал мелкий, но агрессивный таракан. Повествование богато забавными моментами, а также гастрономическими подробностями.
Что же случилось в этой сказке? Звери наслаждаются безмятежным существованием и предаются забавам: кто едет на велосипеде, кто — в автомобиле, кто — на трамвайчике, кто — на воздушном шарике, а кто — на хромой собаке, по дороге дружно уплетая сладкие пряники. Все довольны.
Идиллия рушится в тот момент, когда появляется усатый злодей, обещающий растоптать и проглотить всех, кто ему придётся не по нраву, а нрав у таракана крутой. Начинается паника со всеми вытекающими последствиями. Волки от страха настолько потеряли самообладание, что докатились до самого настоящего каннибализма и «скушали друг друга». Крокодил же внезапно проявил гастрономическую утончённость и, словно убеждённый поклонник французской кухни, проглотил жабу.
Гиппопотам, как самый авторитетный из зверей (несмотря на то, что он не хищник, а парнокопытное), понимая, что грядёт крах зверопорядка, обещает тому, кто одолеет усатое чудище, награду в виде двух лягушек. Этот «земноводный» приз наводит на вполне определённые кулинарные размышления.
Настоящий гастрономический террор начинается позже, когда Тараканище требует от перепуганных зверей привести ему собственных детушек:
— Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю!
Аппетит у усатого агрессора и диктатора завидный. Но, как всегда, находится некто проворный и голодный, который сам превращает распоясавшегося злодея в пищу. Видовое разнообразие фауны и её численность были сохранены — маленький герой-воробей лёгким движением клюва вернул благоденствие в мир зверей.
Вернёмся к лягушкам. Именно они давно стали настоящим символом французской кухни. Из-за любви французов к лягушачьим лапкам жителей Франции даже наградили довольно язвительным прозвищем — «лягушатники». Правда, сами французы относятся к этому философски: главное, чтобы нам было вкусно.
Для приготовления используют вовсе не первую попавшуюся обитательницу ближайшего болота. В кулинарии чаще всего применяется съедобная лягушка (Pelophylax esculentus) — гибрид прудовой и озёрной лягушек. Именно её мясо считается особенно нежным, диетическим и прекрасно подходит для знаменитого деликатеса.
Кровавый ростбиф для «Острых козырьков»: готовим классическое английское блюдо.
Для приготовления примерно 0,5 килограмма лягушачьих лапок понадобятся около 50 граммов сливочного масла, 2 зубчика чеснока, небольшой пучок свежей петрушки, половина лимона, немного пшеничной муки для панировки, а также соль и чёрный молотый перец по вкусу. Многие повара советуют предварительно вымочить лапки в молоке или светлом пиве в течение пары часов — мясо становится ещё нежнее.
После этого лапки обсушивают, слегка солят и перчат, обваливают в муке и обжаривают на сливочном масле. Сначала на сковороде слегка прогревают измельчённый чеснок — главное, не пережечь его, иначе появятся горечь и не очень аппетитный аромат. Затем выкладывают лапки и жарят их примерно семь минут, регулярно переворачивая до появления золотистой корочки. В самом конце блюдо посыпают свежей петрушкой и сбрызгивают лимонным соком.
Подают лягушачьи лапки горячими. В ресторанах, да и дома, их чаще всего едят руками, аккуратно удерживая за косточку. По вкусу мясо напоминает нечто среднее между курицей и нежной рыбой.