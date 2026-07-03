«Тараканище» по-французски: что напоминает по вкусу знаменитый деликатес

После этого лапки обсушивают, слегка солят и перчат, обваливают в муке и обжаривают на сливочном масле. Сначала на сковороде слегка прогревают измельчённый чеснок — главное, не пережечь его, иначе появятся горечь и не очень аппетитный аромат. Затем выкладывают лапки и жарят их примерно семь минут, регулярно переворачивая до появления золотистой корочки. В самом конце блюдо посыпают свежей петрушкой и сбрызгивают лимонным соком.