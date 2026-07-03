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День рыбака широко отметят в Амурском районе

Праздники пройдут в сёлах Омми и Джуен.

Источник: Хабаровский край сегодня

День рыбака — один из самых народных и любимых праздников у жителей Хабаровского края. Почти во всех районах и округах пройдут мероприятия, посвященные этой дате. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», праздник не обойдет стороной и Амурский район, где его отметят сразу два села.

11 июля в субботу амурчан и гостей района приглашают в Омми, где праздничную программу подготовил коллектив Центра национальной культуры «Эргэн». Главным событием праздника станет древний обряд кормления хозяина водной стихии Тэму — ритуал, который, по поверьям, должен задобрить духа воды и обеспечить удачу на промысле.

Гостей ждут соревнования по перетягиванию каната, гребля на байдарках и мастер-класс по разделыванию рыбы. Для детей и взрослых предусмотрена игровая программа, а завершится праздник дегустацией наваристой ухи, приготовленной прямо на месте.

О месте проведения праздника будет сообщено дополнительно, поскольку многое зависит от уровня воды в Амуре.

11 июля гостей принимает и село Джуен Амурского района. На берегу озера Болонь покажут мини-концерт с участием местных творческих коллективов. В это же время мастерицы будут соревноваться в конкурсе на лучшие блюда национальной кухни.

Кроме того, любители спорта будут соревноваться в силе и ловкости. А вот от состязаний по ловле рыбы в этом году решили отказаться.