День рыбака широко отметят в Амурском районе

День рыбака — один из самых народных и любимых праздников у жителей Хабаровского края. Почти во всех районах и округах пройдут мероприятия, посвященные этой дате. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», праздник не обойдет стороной и Амурский район, где его отметят сразу два села.