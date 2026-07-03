Задержана курьер мошенников, похитившая миллионы у вдовы бойца из ЕАО

В Еврейской автономной области полицейские задержали 20-летнюю жительницу Красноярска, которую подозревают в работе на телефонных мошенников. У семей погибших участников СВО она, как считают правоохранители, забрала больше 14 миллионов рублей, сообщили в УМВД по ЕАО.
За помощью в полицию ранее обратилась вдова бойца из одного из сёл Ленинского района. Женщине позвонил неизвестный, представился работником военкомата и под предлогом оформления наград для погибшего мужа выманил у неё номер СНИЛС. После этого с сельчанкой связались уже другие аферисты — якобы сотрудники «Госуслуг» и ФСБ. Они стали убеждать её, что персональные данные попали к преступникам, а от её имени будто бы идут незаконные финансовые операции в пользу недружественных стран.
Потерпевшей внушили, что деньги нужно срочно «спасти» и передать курьеру для внесения на безопасный счёт. Женщина поверила незнакомцам и отдала приехавшей девушке 4,6 миллиона рублей — выплаты, полученные после гибели супруга.
Оперативники восстановили маршрут посыльной: после встречи с потерпевшей она уехала в Хабаровск, затем вылетела в Новосибирск, передала наличные сообщнику и вернулась в Красноярск. Там её задержали при участии уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю, после чего доставили в ЕАО. Давать показания фигурантка отказалась.
Полицейские также установили её возможную причастность к ещё одному похожему эпизоду. По данным правоохранителей, ранее девушка забрала 9,5 миллиона рублей у родственников погибшего участника СВО из Бурятии, обманутых по той же схеме. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ, подозреваемую заключили под стражу.