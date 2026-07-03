Задержана курьер мошенников, похитившая миллионы у вдовы бойца из ЕАО

За помощью в полицию ранее обратилась вдова бойца из одного из сёл Ленинского района. Женщине позвонил неизвестный, представился работником военкомата и под предлогом оформления наград для погибшего мужа выманил у неё номер СНИЛС. После этого с сельчанкой связались уже другие аферисты — якобы сотрудники «Госуслуг» и ФСБ. Они стали убеждать её, что персональные данные попали к преступникам, а от её имени будто бы идут незаконные финансовые операции в пользу недружественных стран.