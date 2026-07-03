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ВМС: Рак крови и лучевая терапия повышают риск болезней сердца

Рак крови повышает риск инсульта более чем в три раза.

Источник: Комсомольская правда

Онкологические заболевания крови, в частности, лейкоз и лимфома, в разы повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет издание BMC Cancer, проанализировав ряд соответствующих исследований.

Сообщается, что ишемическая болезнь сердца у пациентов, которые перенесли лейкоз или лимфому, встречается на 46 процентов чаще. Эти заболевания также усиливают риск сердечной недостаточности более чем в четыре раза, а инсульта — в три.

Также риски болезней сердца увеличивают определённые виды лечения онкологии. Так, лучевая терапия может почти вдвое повысить эти риски по сравнению с химиотерапией, сказано в публикации.

Ранее врач перечислила главные факторы риска развития болезней сердца у молодых. Среди них оказался один весьма неожиданный. Частое использование гаджетов — одна из причин проблем с сердцем у людей младше 40 лет, утверждает специалист.

Тем временем ВОЗ сообщила о риске распространения болезней после землетрясений в Венесуэле.

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