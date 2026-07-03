ВМС: Рак крови и лучевая терапия повышают риск болезней сердца

Онкологические заболевания крови, в частности, лейкоз и лимфома, в разы повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет издание BMC Cancer, проанализировав ряд соответствующих исследований.
Сообщается, что ишемическая болезнь сердца у пациентов, которые перенесли лейкоз или лимфому, встречается на 46 процентов чаще. Эти заболевания также усиливают риск сердечной недостаточности более чем в четыре раза, а инсульта — в три.
Также риски болезней сердца увеличивают определённые виды лечения онкологии. Так, лучевая терапия может почти вдвое повысить эти риски по сравнению с химиотерапией, сказано в публикации.
Ранее врач перечислила главные факторы риска развития болезней сердца у молодых. Среди них оказался один весьма неожиданный. Частое использование гаджетов — одна из причин проблем с сердцем у людей младше 40 лет, утверждает специалист.
Тем временем ВОЗ сообщила о риске распространения болезней после землетрясений в Венесуэле.