Дмитрий Демешин: Сквер героям СВО обустраивают по просьбе жителей в Комсомольске-на-Амуре

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проинспектировал ход работ по благоустройству сквера в память о защитниках в Комсомольске-на-Амуре. Инициатива исходила от горожан: за обустройство территории проголосовали около пяти тысяч жителей. Работы ведутся по президентской программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в три этапа. Сейчас подрядчик спланировал территорию, завез щебень, монтирует фундаменты под монументы и укладывает гранитную плитку. «Очень радует, что к работам по разработке дизайн-проекта подключились студенты и преподаватели КнАГУ. Это многое говорит об их профессионализме и трепетном отношении к подвигам наших героев», — отметил глава региона. Ввод первой очереди запланирован до конца 2026 года. На следующий год на месте появятся памятные стенды и монументы, посвященные героям-комсомольчанам, аллеи, пешеходные дорожки и инфраструктура для отдыха. К разработке дизайн-проекта подключились студенты и преподаватели КнАГУ.