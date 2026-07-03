Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае потушили 9 пожаров за сутки

В Комсомольске на Амуре ранним утром произошёл пожар на Хумминском шоссе.

Источник: Комсомольская правда

ГУ МЧС Хабаровского края представило оперативную сводку за минувшие сутки: чрезвычайных ситуаций в регионе не произошло. Пожарные подразделения выезжали на 9 техногенных возгораний, из которых 2 случая пришлись на жилой фонд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Одним из происшествий стал пожар в Комсомольске на Амуре на Хумминском шоссе. В кирпичном дачном доме горели крыша, внутренние помещения, летняя кухня и складированный пиломатериал — общая площадь возгорания достигла 15 квадратных метров. Огнеборцы предотвратили переход огня на соседнюю баню. Пожар был ликвидирован спустя 1 час 40 минут; никто не пострадал. Причины инцидента выясняют специалисты МЧС России.

Для устранения последствий ДТП пожарно спасательные подразделения привлекались 9 раз, ещё 1 раз спасатели участвовали в аварийно спасательных работах. В настоящее время на маршрутах находятся 6 туристских групп — всего 44 человека, в том числе 2 ребёнка.

Особый противопожарный режим сохраняется в 8 муниципальных образованиях: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро Чумиканском, Ульчском, Аяно Майском и Николаевском. Пожарная опасность в лесах края оценивается на уровне I-III класса. Прогноз на день в Хабаровске: переменная облачность, вероятен кратковременный дождь, ветер юго западный, 6−11 м/с, температура — от +28 до +30 градусов.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше