Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль «Ангара-Джаз» пройдет в Иркутске вместо «Тальцов»

Праздник музыки и творчества растянется на два дня, 11 и 12 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Фестиваль «Ангара-Джаз» (6+) сменил площадку. Ранее планировалось, что он пройдет в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», но теперь гостей ждут в самом сердце Иркутска. Праздник музыки и творчества растянется на два дня, 11 и 12 июля. Дневная программа развернется на площади у памятника Александру III с двух дня до девяти вечера.

— Вход свободный, приходить могут все желающие. Гостей ждут выступления лучших молодых джазовых музыкантов со всей России, больше десяти интерактивных локаций, творческие и музыкальные мастер-классы, игры и подарки от партнеров, — говорится на сайте организаторов.

Вечерняя программа начнется в восемь часов на стадионе «Труд», где выступят Игорь Бутман и Валерий Сюткин. Билеты на вечерний концерт уже в продаже.