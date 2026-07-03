Фестиваль «Ангара-Джаз» пройдет в Иркутске вместо «Тальцов»

Фестиваль «Ангара-Джаз» (6+) сменил площадку. Ранее планировалось, что он пройдет в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», но теперь гостей ждут в самом сердце Иркутска. Праздник музыки и творчества растянется на два дня, 11 и 12 июля. Дневная программа развернется на площади у памятника Александру III с двух дня до девяти вечера.