Обновление остановок на гостевом маршруте Хабаровска идет с опережением

«По данным мэрии, среди уже установленных пунктов: 27 — открытого типа, 12 — закрытого, с обогревом. Также напомним, что с начала этого года задача по содержанию и обновлению гостевого маршрута перешла в ведение краевого Минтранса. В рамках своих полномочий мы следим за чистотой и нормативным состоянием дорожного полотна, тротуаров, проводим озеленение. Так, на гостевом маршруте специалистами Горзеленстроя только за этот сезон высажено свыше 22,5 тысяч зеленых насаждений», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.