Обновление остановок на гостевом маршруте Хабаровска идет с опережением

Планомерную замену автобусных павильонов на центральных улицах города администрация Хабаровска начала по инвестиционному соглашению ещё в прошлом году. В рамках договоренностей запланирована модернизация 48 остановок общественного транспорта. За 2025-й и первое полугодие 2026 года на гостевом маршруте обновили 39 объектов. Остальные павильоны поставят до середины августа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
«По данным мэрии, среди уже установленных пунктов: 27 — открытого типа, 12 — закрытого, с обогревом. Также напомним, что с начала этого года задача по содержанию и обновлению гостевого маршрута перешла в ведение краевого Минтранса. В рамках своих полномочий мы следим за чистотой и нормативным состоянием дорожного полотна, тротуаров, проводим озеленение. Так, на гостевом маршруте специалистами Горзеленстроя только за этот сезон высажено свыше 22,5 тысяч зеленых насаждений», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
В настоящее время работы ведутся на гидрометцентре, торгово-экономическом техникуме, улице Павленко и Постышева, на железнодорожном вокзале, троллейбусном депо и остановке «Комбинат».
Напомним, основная цель губернаторского проекта «Гостевой маршрут» — создание комфортной, современной и безопасной городской среды для жителей и гостей региона. В Хабаровске так называемый «маршрут № 1» связывает международный аэропорт имени Г. И. Невельского в Хабаровске с центром города и железнодорожным вокзалом, проходит по улицам Карла Маркса, Муравьёва-Амурского, Тургенева, переулку Дьяченко, улице Шевченко, Уссурийскому бульвару, улицам Ленина и Ленинградской. Помимо краевой столицы в губернаторский проект входят Амурск и Комсомольск-на-Амуре.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на гостевом маршруте Хабаровска приступили к нанесению долговечной дорожной разметки с использованием холодного пластика.