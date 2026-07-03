Выпускникам в Хабаровском крае предлагают обучиться профессии будущего

Выпускникам в Хабаровском крае предлагают освоить магистратуру по социальной архитектуре. Приемная кампания в пять вузов страны уже началась. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», документы можно подать в МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, Президентскую академию, Финансовый университет при Правительстве РФ или в ГАУГН.
Подготовка в вузах страны направлена на создание специалистов совершенно нового типа. Преимущество социальных архитекторов-магистров в том, что они смогут работать с общественными запросами, проектировать долгосрочные решения, а также реализовывать социально значимые проекты, повышающие качество жизни граждан.
— Рынок труда сегодня претерпевает серьезные изменения. Уже недостаточно быть просто политологом, социологом или специалистом по государственному и муниципальному управлению. Требуется постоянная донастройка так называемых «гибких навыков» и умение видеть политику через социокультурные тренды. Социальная архитектура как отрасль гуманитарного знания и как профессия наилучшим образом отвечает на эти вызовы и дает набор метакомпетенций, который дополняет любое гуманитарное образование и усиливает капитализацию на рынке труда, — рассказал заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова готов принять на социальную архитектуру 30 магистрантов. Как отметили в правительстве Хабаровского края, программа здесь создавалась как самостоятельное направление подготовки на факультете политологии. Для обучения в вузе подготовили первый в мире учебник по социальной архитектуре и сформировали междисциплинарный план. Последний объединяет политологию, социологию, экономику, стратегические коммуникации, менеджмент, вопросы национальной безопасности и другие новые направления.
Междисциплинарную подготовку в Санкт-Петербургском государственном университете смогут освоить в этом году 15 человек. Здесь программа по социальной архитектуре открывается впервые.
В то же время Президентская академия открывает четыре магистерские программы по социальной архитектуре. Среди них «Социальная архитектура публичного управления», «Внутренняя политика и социальная архитектура», «Политическое управление и социальная архитектура» и «Социальная архитектура и продюсирование в креативных индустриях». Набор составляет всего 245 мест на очную и заочную формы обучения.
Обновленную программу запускает и Финансовый университет при Правительстве РФ. В 2026 году на социальную архитектуру сюда смогут поступить 30 человек. К слову, в прошлом году из стен вуза выпустился первый поток магистров по данному направлению.
Государственный академический университет гуманитарных наук запускает первую программу на 15 магистрантов. Здесь обучение предусматривает индивидуальный подход и наставничество со стороны ведущих ученых и практиков.
— Реализация методологии социальной архитектуры требует особого типа профессионала, компетенции которого выходят за рамки традиционных управленческих, аналитических или проектных ролей. Социальный архитектор не идентичен ни социальному работнику, ни менеджеру некоммерческих организаций, ни государственному служащему в системе социальной защиты, ни политтехнологу. Его профессиональная позиция характеризуется междисциплинарностью и интегративным характером деятельности, — подчеркнул директор Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей», профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков.
Напомним, что прием заявок в вузы России на бюджетные места завершается 25 июля 2026 года.