Выпускникам в Хабаровском крае предлагают обучиться профессии будущего

— Рынок труда сегодня претерпевает серьезные изменения. Уже недостаточно быть просто политологом, социологом или специалистом по государственному и муниципальному управлению. Требуется постоянная донастройка так называемых «гибких навыков» и умение видеть политику через социокультурные тренды. Социальная архитектура как отрасль гуманитарного знания и как профессия наилучшим образом отвечает на эти вызовы и дает набор метакомпетенций, который дополняет любое гуманитарное образование и усиливает капитализацию на рынке труда, — рассказал заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов.