Спасенная из клетки в Приморье медведица в новом доме приходит в себя

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Медведица Майя, которая жила в тесной клетке в Приморье, в новом доме в Московской области начала приходить в себя и интересоваться окружающими предметами, сообщает парк львов «Земля прайда».
В соцсетях в начале июня появилась информация о том, что в поселке Иннокентьевка в Приморье в тесной клетке в антисанитарных условиях держат медведя, которого используют для натаскивания охотничьих собак. По данным минприроды Приморья, медведица была собственностью физлица, куплена им законно в 2015 году. Зверю примерно 20 лет. После ажиотажа в соцсетях медведь пропал из клетки, полиция начала поиск. Хищницу нашли, и хозяин передал ее по договору безвозмездно в парк львов «Земля прайда» в Московской области.
«Спасенная с притравочной станции медведица Майя начинает понемногу верить этому миру. Две недели Майя практически не реагировала на нас, только качалась влево и вправо, как предыдущие десятки лет в передвижном цирке и на притравке. Сегодня Майя впервые переночевала в своей берложке, а не спала стоя, раскачиваясь. А с утра и вовсе не проигнорировала разложенные нам вкусняшки, игрушки и элементы обогащения», — говорится в сообщении.
На видео в Telegram-канале парка медведица интересуется красным мячом, возится с разложенными рядом ветками, потом берет пучок травы в зубы и уносит его в свой домик.
Специалисты парка отмечают, что в состоянии зверя возможен и откат назад, но радуются даже небольшому прогрессу.