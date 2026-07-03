Спасенная из клетки в Приморье медведица в новом доме приходит в себя

В соцсетях в начале июня появилась информация о том, что в поселке Иннокентьевка в Приморье в тесной клетке в антисанитарных условиях держат медведя, которого используют для натаскивания охотничьих собак. По данным минприроды Приморья, медведица была собственностью физлица, куплена им законно в 2015 году. Зверю примерно 20 лет. После ажиотажа в соцсетях медведь пропал из клетки, полиция начала поиск. Хищницу нашли, и хозяин передал ее по договору безвозмездно в парк львов «Земля прайда» в Московской области.