Мемориальную доску профессору Елене Кропачевой открыли в Хабаровске

2 июля на фасаде клинической больницы «РЖД-Медицина» открыли мемориальную доску доктору медицинских наук, профессору Елене Ивановне Кропачевой. В этот день исполнилось 100 лет со дня ее рождения. За десятилетия работы она подготовила более четырех тысяч врачей — фактически это основа кадрового потенциала краевой медицины. Елена Кропачева окончила Хабаровский медицинский институт, более 20 лет возглавляла кафедру госпитальной хирургии. Она стояла у истоков кардиохирургии на Дальнем Востоке, защитив докторскую диссертацию по этой теме одной из первых в регионе. Ее труд отмечен орденом Трудового Красного Знамени и званием «Заслуженный врач Российской Федерации». В церемонии приняли участие руководство больницы, представители правительства края, городской думы, ДВГМУ, краевых больниц, ветераны, студенты и ординаторы. Инициатива установки доски исходила от учеников. Ее наследие — более ста научных работ и учебные пособия, которые до сих пор используют студенты.