Врач рассказала, чем полезны огурцы для похудения

Помидоры содержат ликопин, который помогает защищать клетки от повреждений. Молодая морковь богата бета-каротином, важным для зрения, кожи и иммунитета. Болгарский перец содержит витамин С и каротиноиды. Кабачки, по словам нутрициолога, подходят для контроля веса и пищеварения, так как в них много воды и клетчатки, они легко усваиваются и хорошо насыщают.