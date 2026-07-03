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Врач рассказала, чем полезны огурцы для похудения

Огурцы помогают поддерживать водный баланс в жаркую погоду и могут быть полезны для контроля аппетита и веса.

Огурцы помогают поддерживать водный баланс в жаркую погоду и могут быть полезны для контроля аппетита и веса. Об этом РИА Новости рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

По словам специалиста, в огурцах много воды, поэтому они помогают организму восполнять жидкость. Врач также советует летом чаще включать в рацион другие сезонные овощи.

Помидоры содержат ликопин, который помогает защищать клетки от повреждений. Молодая морковь богата бета-каротином, важным для зрения, кожи и иммунитета. Болгарский перец содержит витамин С и каротиноиды. Кабачки, по словам нутрициолога, подходят для контроля веса и пищеварения, так как в них много воды и клетчатки, они легко усваиваются и хорошо насыщают.

По словам эксперта, овощи являются низкокалорийным продуктом. Их нужно добавлять к объему рациона, чтобы избежать лишней нагрузки на организм.