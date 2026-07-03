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Сборная Испании обыграла команду Австрии в матче плей-офф ЧМ-2026

Сборная Испании в четверг, 2 июля, впервые за 16 лет победила в матче плей-офф чемпионата мира, обыграв футболистов из Австрии. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Сборная Испании в четверг, 2 июля, впервые за 16 лет победила в матче плей-офф чемпионата мира, обыграв футболистов из Австрии. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами отличились Микель Оярсабаль — он оформил дубль на 36-й и 89-й минутах встречи, а также Педро Порро (66-я минута).

В ⅛ финала турнира сборная Испании встретится с победителем матча, который пройдет между командами из Португалии и Хорватии.

В прошлый раз испанским футболистам удавалось выиграть матч в плей-офф чемпионата мира только в 2010 году.

До этого сборная США также обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала мундиаля. Таким образом американские футболисты в первый раз за 24 года выиграли матч плей-офф на ЧМ.

Лучший гол группового этапа ЧМ-2026 забил форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов. Это произошло во время матча против ДР Конго в Атланте 27 июня.

Тем временем Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил голы на шести ЧМ. Португалия оказалась в группе K, где в решающем матче группового этапа встретилась с Колумбией.

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