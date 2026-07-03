Новости Омской области 3 июля: БПЛА, жара, пожары, спасение ребенка

Четверг, 3 июля. Омичи до сих пор не могут отойти от объявления беспилотной опасности в Омске 2 июля. На этот раз, в отличие от первого, угроза атаки БПЛА длилась больше двух часов. Однако, несмотря на это, самолёты летали в городе. Позже в аэропорту рассказали, могут ли летать самолёты во время беспилотной опасности.
Омская область побила рекорд жары. Руководитель Обь‑Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала omsk.aif.ru о том, что среднемесячная температура в городе достигла 22,7 градуса — это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений.
Накануне в Омской области шестилетний мальчик спрыгнул с подоконника пятого этажа, спасаясь от пожара. Однако его успели спасти. Начальник караула 6‑й пожарно-спасательной части Сергей Куценко рассказал omsk.aif.ru о том, как спас несколько жизней на этом пожаре.
Главные события дня — в материале omsk.aif.ru.
Беспилотная опасность в Омске 1 июля: последние новости, что известно.
Днём 1 июля в омском районе Нефтяников вновь завыли сирены. Горожане сразу вспомнили 10 июня — тогда в регионе впервые объявили ракетную опасность. На этот раз власти сообщили об угрозе со стороны беспилотников и попросили омичей не поддаваться панике и действовать по инструкции.
О тревожных звуках первыми рассказали сами жители — они поделились наблюдениями с корреспондентами omsk.aif.ru. Уже в 16:50 губернатор Омской области Виталий Хоценко опубликовал обращение: по данным Минобороны России, в регионе объявлена беспилотная опасность. Через девять минут ситуацию подтвердило региональное МЧС — в ведомстве ещё раз напомнили, что нужно сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.
Оповещения приходили разными путями: в виде SMS‑сообщений и через телевизионный эфир — на экранах вместо обычной программы появилось экстренное уведомление.
Режим беспилотной опасности сняли в 19:25 — он продлился более двух часов.
В правительстве региона также пояснили, как из‑за подобных угроз меняется работа аэропорта. Как рассказала пресс‑секретарь губернатора Мина Ахвердиева, полёты приостанавливают только после сигнала «Ковёр»: его передаёт омский центр ОВД на основании решения командования ПВО.
В Омске спасли ребёнка, который прыгнул из горящего дома: что известно.
В Омске при пожаре в многоэтажке чудом спасли 6‑летнего мальчика: он прыгнул с пятого этажа — и его поймали трое мужчин. Среди них — начальник караула 6‑й пожарно‑спасательной части Сергей Куценко, водитель Игорь Костенко и один доброволец из толпы. Никаких одеял или страховки не было — только их руки.
Пожар вспыхнул в доме коридорного типа. Когда пожарные приехали, они не знали, что внутри — ребёнок. Из окон пятого этажа валил густой дым, в коридоре бушевало пламя. Сергей Куценко сразу начал действовать: пока одни бойцы готовились пробиваться сквозь дым, он обошёл здание. В окне он увидел женщину, звавшую на помощь, а чуть дальше — испуганное лицо мальчика. Спасатель заговорил с ребёнком, старался его успокоить и ни на секунду не сводил с него глаз.
Ситуация накалялась: огонь быстро распространялся по длинному коридору, температура росла. Дверь в комнату мальчика вспыхнула, ребёнок закричал от страха, сел на подоконник. Сергей понял — ещё мгновение, и мальчик прыгнет. Автолестница из‑за деревьев и заставленного двора встала криво, быстро занять нужную позицию не получалось. Тогда спасатель позвал на помощь: рядом стояли около двадцати человек, но шагнул вперёд лишь один. Вместе с водителем и добровольцем Сергей встал под окном. Мальчик оттолкнулся и полетел вниз — мужчины поймали его. Ребёнок сгруппировался, приземлился на ноги, но потом завалился на бок и ударился головой. Он был в сознании, сильно напуган, но жив.
Спасатели сразу передали мальчика врачам. У него диагностировали компрессионный перелом позвоночника и ушибы грудной клетки, но сейчас его жизни ничего не угрожает: 2 июля ребёнка переводят из реанимации в обычную палату.
Погода в Омске: рекорд жары и осадки.
Омск пережил по-настоящему жаркий июнь: среднемесячная температура достигла 22,7 градуса — такой отметки в городе не фиксировали ни разу за всю историю метеонаблюдений, ведущуюся с 1900 года. Об этом корреспонденту omsk.aif.ru рассказала руководитель Обь‑Иртышского УГМС Наталия Криворучко. Предыдущий рекорд держался больше века — его установили в 1915 году, когда средняя температура составила 22,2 градуса.
При этом абсолютный суточный максимум остался за 1936 годом — тогда воздух прогрелся до 40,1 градуса, а в нынешнем июне столбики термометров такой высоты не достигли. Главная особенность нынешнего зноя — его стойкость: почти четыре недели подряд в Омске держалась высокая температура. Особенно жаркими выдались 9 июня и дни с 20 по 25 число — в эти периоды температура поднималась до 28−36 градусов. Лидером по теплу в регионе стал Черлак: там средняя температура составила 23,8 градуса.
По всей Омской области июнь оказался заметно теплее обычного: средние показатели по региону колебались от 21 до 24 градусов — это на 4−5 градусов выше нормы. При этом дожди шли очень неравномерно. В центральных и северных районах осадков выпало примерно столько, сколько положено, а местами даже больше — до 140% от нормы. А вот южные территории недополучили влаги: там объём осадков составил лишь 35−70% от привычного уровня.