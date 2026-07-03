Новости Омской области 3 июля: БПЛА, жара, пожары, спасение ребенка

Ситуация накалялась: огонь быстро распространялся по длинному коридору, температура росла. Дверь в комнату мальчика вспыхнула, ребёнок закричал от страха, сел на подоконник. Сергей понял — ещё мгновение, и мальчик прыгнет. Автолестница из‑за деревьев и заставленного двора встала криво, быстро занять нужную позицию не получалось. Тогда спасатель позвал на помощь: рядом стояли около двадцати человек, но шагнул вперёд лишь один. Вместе с водителем и добровольцем Сергей встал под окном. Мальчик оттолкнулся и полетел вниз — мужчины поймали его. Ребёнок сгруппировался, приземлился на ноги, но потом завалился на бок и ударился головой. Он был в сознании, сильно напуган, но жив.