Биолог объяснила, почему балтийских тюленей нельзя возвращать в море

Собеседница агентства отметила, что если тюлени выходят на берег там, где они могут встретить людей, с ними, как правило, не все в порядке. Несмотря на то, что эти животные внешне здоровы, они могут быть слишком ослаблены, им может быть тяжело плавать и совершать какие-то активные действия, пояснила эксперт.