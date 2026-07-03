Хабаровчанин продал дом на Сахалине и ушёл в ноль из-за налога

Суд, изучив обстоятельства, пришёл к выводу, что министерство действовало в пределах своих полномочий, а сам приказ принят по всем правилам — с соблюдением формы, процедуры и сроков публикации. Главный же довод, который прозвучал в решении, заключается в том, что проверка правильности кадастровой стоимости конкретного объекта не входит в предмет рассмотрения по делу об оспаривании нормативного акта. Иными словами, спорить с цифрами нужно было в другом порядке.