Хабаровчанин продал дом на Сахалине и ушёл в ноль из-за налога

Хабаровский краевой суд рассмотрел необычное дело: житель края получил в наследство дом на Сахалине, продал его, а после сделки узнал, что кадастровая стоимость объекта — почти 8,5 миллиона рублей. Налог, рассчитанный с этой суммы, оказался сопоставим с тем, что мужчина выручил от продажи, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Такая ситуация возникла потому, что налоговая база считалась не от цены договора, а от кадастровой стоимости, утверждённой приказом министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области. Именно этот приказ и попытался оспорить истец. Он просил признать документ недействующим в части, касающейся его конкретного дома.
Суд, изучив обстоятельства, пришёл к выводу, что министерство действовало в пределах своих полномочий, а сам приказ принят по всем правилам — с соблюдением формы, процедуры и сроков публикации. Главный же довод, который прозвучал в решении, заключается в том, что проверка правильности кадастровой стоимости конкретного объекта не входит в предмет рассмотрения по делу об оспаривании нормативного акта. Иными словами, спорить с цифрами нужно было в другом порядке.
Суд не нашёл оснований для удовлетворения иска и отказал заявителю. Решение ещё не вступило в законную силу и уже обжаловано в апелляционной инстанции.