Нос в заложниках: Почему после огорода может пропадать обоняние и болеть голова

Отдельно Новикова выделяет ещё одну скрытую угрозу: если аллергия не проходит даже после антигистаминных, а насморк возвращается, дело может быть не в пыльце, а в грибковой инфекции. В жару споры грибов активно размножаются и разносятся по воздуху, особенно в огороде. Антигистаминные снимают отёк, но на грибок не действуют, а гормональные спреи могут даже ухудшить ситуацию, подавляя местный иммунитет.